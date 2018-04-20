خبراء المفرقعات يبطلون مفعول قنبلة وزنها 500 كيلوجرام في برلين

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تمكن خبراء المفرقعات في ألمانيا من إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من محطة القطار الرئيسية وسط العاصمة برلين.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة، أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إزالة فتيل القنبلة خلال فترة قصيرة وإبطال مفعولها بذلك.

وتم اكتشاف القنبلة البريطانية، التي تزن 500 كيلوجرام، قبل أيام قليلة خلال أعمال بناء بالقرب من محطة القطار الرئيسية في برلين.

وقبل إبطال مفعول القنبلة، اضطر نحو 10 آلاف شخص صباح اليوم، لمغادرة منازلهم والذهاب إلى أماكن آمنة، بعدما فرضت السلطات منطقة حظر في دائرة نصف قطرها 800 متر حول موقع القنبلة.

وذكرت الشرطة أنه بإمكان المواطنين العودة حاليا إلى منازلهم.

وتم إغلاق محطة القطار الرئيسية خلال عملية إبطال مفعول القنبلة، كما توقفت عدة خطوط لقطارات الضواحي والحافلات ومحطات قطار أخرى في المدينة عن العمل خلال تلك الفترة.

ومن المنتظر عودة حركة النقل إلى طبيعتها تدريجيا. وكثيرا ما يتم اكتشاف قنابل لم تنفجر وتعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا.