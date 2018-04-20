زكريا يشكر جمهور الأهلي السعودي

حرص مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي على توجيه الشكر إلى جماهير الفريق عقب فوزه بأفضل هدف في الجولة السادسة الأخيرة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب زكريا، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريده جاء فيها :"شكرا جمهور الملكي على التصويت في جائزة هدف الأسبوع، في موقع دوري أبطال آسيا الرسمي، شكراً جمهور الملكي".

وفاز زكريا بهدف الجولة متفوقا على أهداف كل من عمر عبدالرحمن، لاعب العين الإماراتي في الريان القطري، شروف موختيدينوف لاعب ناساف كارشي في الوصل الإماراتي، ليم يونج لاعب تشونبوك هيونداي في مرمى كيتشي.

وكان مؤمن زكريا قد سجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراته أمام الجزيرة الإماراتي، التي حسمها الفريق 2 / 1.