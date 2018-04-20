فرق إفريقيا لليد تشكر الأهلي بعد الجولة الترفيهية

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وجهت الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد «رجال وسيدات» الشكر للنادي الأهلي على الجولة الترفيهية السياحية التي نظمتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة في منطقة الأهرامات اليوم الجمعة.

وأكد لاعبو الفرق المختلفة على أن تنظيم الأهلي مثالي للغاية ويضاهي البطولات العالمية وذلك ليس جديدا على النادي الأهلي صاحب التاريخ والشعبية الكبيرة في كل أنحاء إفريقيا.

وأثنى الجميع على قيام اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتوفير مرافقين لشرح المعالم الأثرية في منطقة الأهرامات بعدة لغات، إلى جانب توفير قوة أمنية لمرافقة تحركات الجميع، مما جعل الجولة تخرج بصورة مشرفة للغاية.

يذكر أن اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي قد نظمت اليوم جولات سياحية للفرق المشاركة في البطولة.

وشملت الجولة زيارة الأهرامات وأبو الهول وعددا من البازارات، وذلك ضمن البرنامج السياحي الترفيهي للفرق المشاركة في البطولة وللتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، خاصة بعد نجاح هذه التجربة خلال بطولتي إفريقيا للطائرة «رجال وسيدات» التي نظمهما النادي الأهلي.