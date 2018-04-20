«الكومنولث» يناقش اليوم اختيار الشخصية التي تتولي رئاسته خلفا للملكة إليزابيث

يلتقي قادة دول الكومنولث الـ53 ،اليوم الجمعة، لإجراء مناقشات حول الشخصية التي ينبغي أن تخلف الملكة إليزابيث الثانية في رئاسة المجموعة التي تقودها بريطانيا، بعد يوم من قول الملكة إنها ترغب في أن يخلفها نجلها الأمير تشارلز.

ومن المتوقع أن يصدر قادة الكومنولث بيانا في وقت متأخر من اليوم، عقب محادثات خلف أبواب مغلقة في قصر ويندسور وهو مقر ملكي خارج لندن، ولكن من غير الواضح ما إذا كانوا سيدلون بأي إعلانات بشأن الشخصية التي سوف تخلف الملكة.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من بين هؤلاء الذين دعموا دعوة الملكة أمس الخميس، بشأن تشارلز أمير ويلز، لأن يصبح رئيسا للكومنولث.

وقال ترودو للصحفيين: "أنا متفق تماما مع رغبات جلالة الملكة في أن يكون أمير ويلز الرئيس المقبل للكومنولث".

كما قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات لمندوبي الكومنولث أنه يدعم أمير تشارلز "ليكون بمثابة قيادة قوية ومتقدة للكومنولث الذي يجمعنا تحت لوائه "، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي كلمة عند افتتاح قمة القادة أمس قالت الملكة التي ستبلغ 92 عاما غدا السبت، إنها تأمل أن يقرر الكومنولث "أنه يوما يتولى أمير ويلز العمل المهم الذي بدأه والدي في عام 1949 ".

وقالت صحيفة" تليجراف" إن قبول تشارلز ليكون الرئيس الشرفي المقبل للمجموعة "سيعتبر على نطاق واسع نتيجة معروفة سلفا".

وكانت أغلب دول الكومنولث الـ53 التي تشكلت في 1949 قد خضعت يوما بشكل مباشر أو غير مباشر لحكم بريطانيا. ورأست الملكة المنظمة منذ عام 1952.