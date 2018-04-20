توريد 1492 طن قمح لشون وهناجر دمياط

قال المهندس سمير عثمان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في تصريحات خاصة، إنه تم توريد 1492 طن قمح بجميع الشون والهناجر التابعة لمحافظة دمياط، منذ بدء تسليم محصول القمح، الذي بدأ يوم الأحد الماضي، حيث تم استلام هذه الكمية بطريقة سلسة وبدون أي مشاكل.

وأضاف عثمان أنه قام بمتابعة أعمال اللجان الخاصة باستلام القمح في كفر سعد، وشونة التوفيقية، ومطحن السنانية، وبالتفتيش والمرور على جميع الشون والهناجر يوميا أثناء عملية تسليم القمح، لافتا إلى أن هناك لجانا من الإدارات التموينية والزراعية تشرف على استلام القمح من المزارعين، وفحص جودته قبل الاستلام، على أن يتم صرف مستحقات المزارعين فورا، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وأكد عثمان أن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام 26.219 ألف فدان، ومن المتوقع توريد 35.396 ألف طن، مضيفا أنه تم تدبير جميع الأماكن للتخزين، بما يعادل 36 ألف طن قدرة تخزينية.