الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من الاقتراب من السياج الأمني

حذر الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة من مغبة الاقتراب من السياج الأمني المحيط بالقطاع اليوم الجمعة، ومحاولة الحاق الاضرار به او اجتيازه مؤكدا ان ذلك سيعرضهم للخطر.

وتوجه الناطق العسكري أفيخاي أدرعي في صفحته على الفيسبوك، إلى سكان القطاع قائلا"إن حركة حماس تستغل المظاهرات العنيفة غطاءً لمحاولات ارتكاب اعتداءات إرهابية مثلما رأينا في الأسابيع الأخيرة"،بحسب هيئة البث الإسرائيلي .

وشدد على أن جيش الدفاع سيتحرك لإحباط أي محاولة لارتكاب اعتداء اثناء المظاهرات المتوقعة اليوم.

كما ألقت طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي منشورات تحذر أهالي القطاع من مغبة الاقتراب من السياج الأمني ومحاولة المساس به أو محاولات لارتكاب اعتداءات "إرهابيةخلال أعمال الشغب العنيفة التي جرت في الأسابيع الاخيرة حيث تم استغلال السكان المدنيين كغطاء لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد البنية التحتية الأمنية لدولة إسرائيل وضد قوات الجيش".

كانت "الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة" في قطاع غزة في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها قررت تقديم أماكن مخيمات العودة الشعبية مسافة 50 مترا إلى الأمام (باتجاه السياج الفاصل مع إسرائيل).

كان جرى إقامة خيام العودة على بٌعد 700 متر من السياج الفاصل مع إسرائيل بشكل أكثر قربا عن بدء نصبها على أطراف شرق قطاع غزة في 30 من الشهر الماضي عندما انطلقت مسيرة العودة الكبري.

وتقول الهيئة الوطنية، القائمة على مسيرات العودة، إنها تستهدف أن تصل ذروتها في 15 من الشهر المقبل عند حلول الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية وتهجير اللاجئين الفلسطينيين.

ورصدت إحصائيات فلسطينية رسمية نشرت اليوم مقتل 33 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4 ألاف آخرين منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل.

وذكرت إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في غزة ، أن من ضمن القتلى وغالبيتهم برصاص حي إسرائيلي ثلاثة أطفال وصحفي.

وبحسب الإحصائيات ، بلغ عدد المصابين 4279 من ضمنهم 642 طفلًا و44 مسعفا و66 صحفيا و243 سيدة ، ونحو ثلث إجمالي الإصابات وقع بالرصاص الحي.