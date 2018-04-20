كشف مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، أن قرار تجميد العضويات المستثناة لا يعد تعنتًا من جانب الإدارة مع تلك الفئات، خاصة أنها تمثل صفوة المجتمع المصرى، وأن المجلس يكن لها كل الاحترام والتقدير.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك أن قرار تجميد العضويات المستثناة مؤقت لحين موعد إجراء الجمعية العمومية للنادى، المقرر لها يومى 10 و11 مايو المقبل للبت فيها، خاصة أنها مدرجة على جدول الأعمال الذى سيقوم أعضاء النادى بالتصويت عليه.

وأضاف مجلس الزمالك أنه بالنسبة للعضويات المستثناة الخاصة بموظفي الشباب والرياضة فتم إلغاؤها، بغض النظر عن انعقاد الجمعية العمومية.

ووجه مجلس الإدارة رسالة لأصحاب العضويات المستثناة قائلا: "السادة والسيدات أصحاب تلك العضويات، اعذروا إدارة النادى فى قرار تجميد العضويات مؤقتا لحين موعد عقد الجمعية العمومية 10 و11 مايو، المؤامرات التي يتعرض لها النادى مستمرة يوميا، وما يحدث مع مرتضى منصور يفوق طاقة البشر، قبل المؤامرة كانت العضويات الاستثنائية صحيحة بخطابات رسمية من الجهة الإدارية، وبعد هذه المؤامرة تحقيقات يومية فى النيابة العامة وبهدلة".

نعتذر لسيادتكم، فكان يشرفنا عضويتكم فى النادى، ولكن اسألوا المتآمرين ماذا يريدون من مرتضى منصور.

ومن خلال المستندات والخطابات التالية نوضح الحقيقة الكاملة بشأن قرار مجلس الإدارة بتجميد العضويات المستثناة:

1- شكوى من ممدوح عباس مقدمة إلى وزير الدولة لشئون الرياضة بشأن مخالفة العضويات الاستثنائية للإجراءات القانونية، والمطالبة من جانبه بإلغائها.

2- خطاب من النيابة العامة إلى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من عضو "مالى – ادارى – قانونى " للاطلاع على العضويات الاستثنائية.

3- خطاب الى المدير التنفيذى للنادى، بتسهيل مأمورية اللجنة التى شكلتها الجهة الادارية للاطلاع على العضويات الاستثنائية وفحص الأوراق الخاصة بها.

4- قرار من المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة ضمت كلا من "ماهر الغريب محمد – حسام محمد جمعة – أشرف أحمد عبد العزيز " وتحديد شهر لقيامهما بمهمة فحص اوراق العضويات الاستثنائية.

5- خطاب من رئيس اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية لفحص أوراق العضويات الاستثنائية الى علاء مقلد مدير عام النادى للاطلاع على محاضر مجلس الادارة و محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 20 – 3 – 2015.

6- قرار النيابة العامة الى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة بانتداب لجنة خماسية من غير أعضاء اللجنة الثلاثية السابقة المشكلة من أجل فحص العضويات المستثناة من عام 2014 حتى تاريخ مباشرة مهام المأمورية، وان تحرر اللجنة تقرير مفصل بما يسفر عنه أعمال الفحص فى غضون شهر.

7- قرار من المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة خماسية لفحص اوراق العضويات المستثناة ضمت كلا من " أحمد صبحى عبد الغفار – محمود عزمى سليمان – أحمد جمعة مبارك عبد الجواد – محمد وائل عبد الفتاح – محمد سيد سليمان".

8- خطاب من رئيس اللجنة الخماسية أحمد صبحى الى علاء مقلد عضو مجلس الادارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للنادى، للحصول محاضر الجمعية العمومية لعام 2014، محاضر مجلس الادارة لعام 2014، كافة ملفات العضويات المستثناة التى تم قبولها للعام 2014.

9- خطاب من رئيس اللجنة الخماسية أحمد صبحى الى علاء مقلد عضو مجلس الادارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للنادى بداية اللجنة عملها من يوم 15 – 4 – 2018.

10- خطاب من رئيس اللجنة الخماسية أحمد صبحى الى علاء مقلد عضو المجلس والقائم بأعمال المدير التنفيذى للحصول على كشوف أسماء العضويات المدفوعة عن طريق البنك، كشوف اسماء العضويات المسددة ضمن الشيك المجمع الوارد من الجهاز المركز للمحاسبات.