محمد منير يغادر المستشفى عقب تحسن حالته الصحية

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غادر النجم الكبير محمد منير مستشفى دار الفؤاد بعد أن مكث بها لمدة أربعة ايام عقب إجراءه عملية لتفتيت الحصوات بالحالب.
وطمئن منير جمهوره أثناء مغادرته للمستشفى، مؤكدا أنه بصحة جيدة ومقدما لجمهوره الشكر على سؤالهم الدائم له.