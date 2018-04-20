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محمد منير يغادر المستشفى عقب تحسن حالته الصحية

محمد منير يغادر المستشفى عقب تحسن حالته الصحية
محمد منير يغادر المستشفى عقب تحسن حالته الصحية

نشر فى : الجمعة 20 أبريل 2018 - 10:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 أبريل 2018 - 10:39 ص

غادر النجم الكبير محمد منير مستشفى دار الفؤاد بعد أن مكث بها لمدة أربعة ايام عقب إجراءه عملية لتفتيت الحصوات بالحالب.

وطمئن منير جمهوره أثناء مغادرته للمستشفى، مؤكدا أنه بصحة جيدة ومقدما لجمهوره الشكر على سؤالهم الدائم له.


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