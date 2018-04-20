«الشيوخ الأمريكي» يصادق على تعيين جيم برايدنستاين رئيسا لـ«ناسا»

أصبح لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" رئيس جديد بصفة رسمية بعد أكثر من عام على خلو هذا المنصب.



صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، في واشنطن على اختيار جيم برايدنستاين لشغل المنصب بعد ثمانية أشهر من ترشيح الرئيس دونالد ترامب له.



برايدنستاين هو نائب عن الحزب الجمهوري من ولاية أوكلاهوما.



وقال برايدنستاين "إن المصادقة على اختياري للمنصب شرف لي"، مضيفا: "يسعدني أن أعمل مع الفريق المتميز لوكالة ناسا، من أجل تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي بشأن الفضاء".



يخلف برايدنستاين، تشارلز بولدن، أحد رواد الفضاء السابقين الذي قدم استقالته بداية 2017 بعد توليه قيادة الوكالة على مدار ثمان سنوات.



كان المدير التنفيذي لناسا روبرت لايتفوت يقوم مؤقتا على شؤون الوكالة خلال الفترة الانتقالية الماضية.



وقد صوت الديموقراطيون بمجلس الشيوخ جملة ضد برايدنستاين، حيث يتهمونه بقلة الخبرة في مجال الفضاء.