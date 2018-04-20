قال المطرب اللبناني، وائل جسار، إن ممارسة الرياضة شيئًا هامًا وضروريًا لصحة الإنسان، إلا أنه لا يمارسها، معقبًا: «أنا تمبل.. الرياضة مشكلتي في الحياة، كالذي يداوي الناس وهو عليل»، حسب تعبيره.



وأضاف «جسار»، خلال لقائه ببرنامج «عايشة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الخميس، أن الفن لم يسرق من طفولته أي شي، لأنه عاشها بشكل عادي، موضحًا أنه لا زال يتعامل مع أصدقائه بطريقة طفولية، لكون ذلك يريحه.



وتابع أن العمل الفني يمثل ضغطًا على صاحبه، وإذا لم ينفس الأخير عن ضغطه في مجال معين سيكون هناك نوعًا من الانفجار الذهني والعقلي، مشيرًا للجوئه إلى مزاحه في تعاملاته مع شباب فرقته وأصدقائه.



واستطرد أن الإنسان يمر بمراحل في عمره، سواء الطفولة أو الشباب ومرحلة الكِبَر، معقبًا: «كل مرحلة لها جمالها ورونقها، وأكيد هناك حنينًا لأيام الطفولة، لكنها عودتها مستحيلة».



وأشار إلى عدم وجود خبرة أو بعد نظر للفنان في بداية مشواره الفني، لكن الحياة تُعلّم كثيرًا، معقبًا: «حب الناس ليس سهلًا، وهو مهم كثيرًا في حياتي، ووجودي على طبيعتي في الحياة كان سببًا في حب الناس إلى جانب نعمة الصوت».





