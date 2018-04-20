وزير الأوقاف من العريش: التستر على أي إرهابي خيانة

أكد وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، ضرورة تفعيل الإيجابية المجتمعية لرفعة الوطن، لافتا إلى أن التستر على الإرهابين خيانة.

جاء خلال جولة وزير الأوقاف، على كورنيش العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة، وذلك في إطار احتفالات عيد تحرير سيناء في 25 إبريل الجاري، داعيا الله أن ينصر أبطال مصر الذين يخوضون أشرف المعارك للقضاء على الإرهاب، وأن يرحم شهداء الوطن، وشاركه الدعاء قيادات الجيش والشرطة ومحافظ شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن أبطال مصر يخوضون البطولات لتحقيق النصر الكامل، لافتا إلى أن تاريخ سيناء يشهد على أن أبناء مصر حريصون على كل ذرة من تراب الوطن.

وشهدت الزيارة حراسات أمنية كثيفة ومشددة وفرق فحص للمفرقعات، بينما قطعت الاتصالات وخدمات الإنترنت في شمال سيناء، بعد انتهاء صلاة الجمعة.