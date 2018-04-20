عميد «القومي للسكر»: مرض السكر يشكل واحدا من أكبر التحديات الصحية في مصر

أكد الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي للسكر "أن مرض السكر يشكل واحدا من أكبر التحديات الصحية في مصر حيث يبلغ عدد المصابين 8.2 مليون مريض، وتحتل مصر المرتبة الثامنة عالميا من حيث انتشار مرض السكر، ومن المتوقع أن تصل للمرتبة السادسة عالميا بضعف العدد بـ16.7 مليون مريض سكر بحلول عام 2045 إذا لم يتم إحكام السيطرة عليه جيدا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح شلباية أستاذ الغدد الصماء والسكر كلية طب عين شمس "إن إضافة الأنسولين في العلاج يزعج جدا مريض السكر، ولكن بوجود الأنسولين الجديد كحقنة واحدة في اليوم تمتد لأكثر من 24 ساعة أصبح تقبله للعلاج سهل جدا ونحن كأطباء نعلم أن هذا الأنسولين الجديد لا يسبب نقصا في مستوى السكر في الدم بالأخص أثناء النوم ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم على مدار اليوم".

وبدوره، قال الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ أمراض الباطنة والسكر كلية طب القصر العيني، "إن ارتفاع مستوى السكر في الدم يعد من الآثار الشائعة التي تحدث نظرا لعدم السيطرة على مرض السكر، ويؤدي ذلك إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، أهمها القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب".

و قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة العامة والسكر كلية طب القصر العينى ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر "إن العديد من مرضي السكر من النوع الثاني يحتاجون للعلاج بالأنسولين إذا فشل العلاج بالأقراص في الوصول إلى معدلات السكر المطلوبة أو يحتاجون إلى الأنسولين في بداية العلاج إذا كان هناك ارتفاع شديد فى معدلات (أرقام) السكر في الدم"، مؤكدة أن البدء المبكر للعلاج بالأنسولين في مرضى السكر من النوع الثاني يحقق السيطرة على مستوى الجلوكوز، ويحافظ على وظيفة البنكرياس وخلاياه التي تفرز الأنسولين من الإنهاك".