خبراء المفرقعات يستعدون لإبطال مفعول قنبلة وزنها 500 كيلو في برلين

من المقرر أن يتم إخلاء منطقة كبيرة من وسط برلين تضم محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة صباح اليوم الجمعة في الوقت الذي يقوم فيه خبراء المفرقعات بإبطال مفعول قنبلة زنة 500 كيلوجرام تعود للحرب العالمية الثانية، تم اكتشافها أثناء أعمال البناء.



ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في حدوث فوضى مرورية مع إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منطقة حظر في دائرة نصف قطرها 800 متر حول القنبلة وتصل إلى محطة برلين هاوبتباهنهوف.



وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» إن القطارات لن تتوقف عند المحطة من الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) وستغلق حركة السكك الحديدية تماما من الساعة 1130 حتى الساعة الواحدة مساء.



وقالت الشرطة إنه من المقرر أن يتم إبطال مفعول القنبلة في الساعة 1130 صباحا، ولكن قد يتأخر ذلك حتى الساعة 12 ظهرا حسب سرعة عملية الإجلاء.



وكثيرا ما يتم اكتشاف قنابل لم تنفجر وتعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا.