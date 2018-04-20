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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، أعمال التطوير في طريق «القاهرة - العين السخنة».
وأعرب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سعادته البالغة بأعمال التطوير التي تمت في هذا الطريق.