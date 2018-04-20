نوير يشارك في التدريبات الجماعية ويقترب من العودة للمباريات

شارك نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير، اليوم الجمعة، في المران الجماعي لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ، وذلك للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة بكسر في القدم في سبتمبر الماضي.

وقال هاينكس "كلنا راضون بشكل كبير إزاء تطور حالته" ، لكنه لم يعلن موعدا لعودة نوير للمشاركة في المباريات علما بأن الحارس يخوض سباقا مع الزمن من أجل استعادة جاهزيته في الوقت المناسب للانضمام إلى قائمة المنتخب الألماني لكأس العالم.

ورغم تبقي ما يزيد بقليل على ثلاثة أسابيع على نهاية الموسم الحالي للدوري الألماني (بوندسليجا) ، لا تزال الفرصة قائمة أمام نوير للانضمام إلى المنتخب الألماني، الذي يتأهب لمشوار الدفاع عن لقب كأس العالم في البطولة التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وذكر نادي بايرن في بيان "بعد ثلاثة اسابيع خضع خلالها الحارس لتدريبات خاصة ، عاد مانويل نوير أخيرا إلى المران الجماعي مع زملائه اليوم الجمعة."

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة هانوفر غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) ، الذي حسم بايرن لقبه بالفعل للموسم السادس على التوالي ، كما يتأهب الفريق البافاري للمواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يواصل زفن أولريش تولي مهمة حراسة مرمى البايرن في مباراة الذهاب، المقررة أمام ريال مدريد على ملعب "أليانز أرينا" بميونخ يوم الأربعاء المقبل.

وقال هاينكس إن الوقت لا يزال مبكرا لإجراء مناقشة بشأن عودة نوير للمشاركة بالمباريات، واضاف "أنا أعرف ما سأفعله. لدي خطة."

وقال هاينكس إن نوير "سيستعيد إيقاعه من خلال تدريبات حراس المرمى ، بشكل تدريجي."

ويغيب نوير عن الملاعب منذ إصابته ، للمرة الثالثة ، بكسر في القدم في سبتمبرالماضي.

وتختتم منافسات البوندسليجا في 12 مايو المقبل ، لكن بايرن ميونخ يخوض نهائي كأس ألمانيا أمام آينتراخت فرانكفورت، بعدها بأسبوع واحد.

ولا يزال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني بطل العالم ،يشعر بالتفاؤل إزاء عودة نوير في الوقت المناسب قبل مونديال روسيا ، علما بأنه من المفترض أن يعلن القائمة المبدئية للمنتخب في 14 مايو.