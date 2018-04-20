اغتصاب وقتل ثلاث فتيات في حفلات زفاف في الهند

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، أن ثلاث فتيات، كن يحضرن حفلات زفاف في الهند، يزعم أنهن تعرضن للاغتصاب، قبل أن يتم قتلهن، وسط تزايد الغضب بشأن التحرش الجنسي على القصر في الدولة الواقعة جنوب آسيا.

وقال مسئول بالشرطة يدعى أجاي بهادوريا إن فتاة تسع سنوات، كانت تحضر حفل زفاف في منطقة "إيتاه" بولاية "أوتار براديش" عندما قام أحد الطهاة الذين تم الاستعانة بهم لاعداد الطعام بالتحرش بها جنسيا وشنقها.

وأضاف بهادوريا أن المتهم استدرج الفتاة بعيدا عن حفل الزفاف إلى مكان معزول، حيث ارتكب الجريمة.

وتابع أنه تم العثور على جثة الفتاة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأنه تم إلقاء القبض على المتهم. ويتم إجراء اختبارات طبية للتأكد من واقعة التحرش الجنسي.

وفي جريمة مماثلة في نفس المنطقة يوم الأربعاء الماضي، تم اختطاف فتاة سبع سنوات من حفل زفاف من قبل موظف مخمور من العاملين في زخرفة الخيام واغتصابها وقتلها، حسب الشرطة.

كما تعرضت فتاة ثالثة أيضا يوم الأربعاء الماضي للاغتصاب والقتل في حفل زفاف في منطقة كابيردام بولاية شاتيسجاره وسط البلاد، حسب الشرطة.

وقالت الشرطة المحلية إن الرجل 25 عاما، الذي تم إلقاء القبض عليه اعترف باغتصاب الفتاة وضربها على رأسها بحجر.

وتتواتر التقارير عن جرائم اغتصاب الأطفال، فيما تواجه الحكومة الهندية غضبا شعبيا بسبب الحالات الأخيرة لاغتصاب فتيات.