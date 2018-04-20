مصرع ضابط شرطة بطلق ناري في منزله بالدقهلية

قررت نيابة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية استعجال تحريات المباحث وانتداب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة ضابط شرطة بطلق ناري فالرأس داخل منزلة.

حيث لقي ضابط شرطة بمنطقة حي الجامعة، بمدينة المنصورة، مصرعه بعد خروج طلقة من سلاحه الميري داخل شقته.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بمصرع ضابط شرطة بطلق ناري داخل شقته.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول بقيادة المقدم أحمد الجميلي، مفتش المباحث، الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لضابط شرطة، يدعي "أحمد. م. ع"، رائد بمطار العريش، وبها آثار لطلق ناري اخترق الرأس وأدى إلى وفاته.