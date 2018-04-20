ليفاندوفسكي يبلغ زملائه بالرحيل لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، نجم بايرن ميونخ، أبلغ زملائه في الفريق برغبته في الانتقال لصفوف ريال مدريد بنهاية الموسم، وذلك في ظل تمسك النادي باللاعب ورفض بيعه خلال الانتقالات المقبلة.

ويرغب ليفاندوفسكي ، في الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ارتبط اسم اللاعب بالنادي الملكي في السنوات الماضية، في ظل التكهنات التي تشير إلى رغبة "الميرينغي" في الحصول على خدمات اللاعب، خصوصاً بعد الأداء السئ للفرنسي كريم بنزيما مع النادي الملكي هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، سيقوم بالضغط على النادي ليتفاوض مع فلورنتينو بيريز،رئيس ريال مدريد، بعد إخبار زملائه برغبته، وسينتظر آخر التطورات من وكيله الجديد "بيني زاهافي".

وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد على اتصال دائم بالمهاجم البولندي، لكنهم غير واثقين من موافقة إدارة النادي البافاري على فتح مفاوضات لانتقال مهاجم الفريق، لكن النادي الإسباني واثق من ضم اللاعب في حال موافقة النادي، على الرغم من وجود مفاوضات قوية من جانب تشيلسي.

وكان المهاجم البولندي، شارك مع بايرن ميونيخ في 41 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 3 في جميع المسابقات، وينتهي عقده في صيف 2021.

