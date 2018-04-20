انتهى النجم الكبير عادل إمام اليوم من تصوير أحد المشاهد المهمة في مسلسله "عوالم خفية"، الذي يعرض حصريا على قناة cbc في رمضان المقبل.

المشهد التمثيلي يدور من خلال حلقة ساخنة في برنامج تلفزيوني «هنا العاصمة» يكشف فيها الصحفي «هلال كامل - الشخصية التي يؤديها عادل إمام»، أمام الرأي العام تفاصيل قضية فساد كبرى متورطة فيها شخصيات نافذة، ويكون هذا الكشف نقطة تحول في الأحداث وبداية مواجهة شرسة يخوضها «هلال» مع شبكة فساد متشعبة من أصحاب النفوذ.

الزعيم حضر إلى استوديوهات cbc الساعة الثانية ظهرا وقضى 5 ساعات صور خلالها 3 مشاهد أحدها مع لميس التي تظهر كضيفة شرف في 3 مشاهد بالمسلسل. وكان فريق cbc في استقبال النجم الكبير يتقدمهم المهندس محمد الأمين رئيس مجلس الإدارة ومحمد هاني رئيس القنوات.

وقد أشاع وجود عادل إمام وفريق المسلسل بقيادة المخرج رامي إمام جوا من البهجة في استوديوهات القناة.