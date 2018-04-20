روسيا تقلص حصيلة قتلى حريق مركز التسوق الشهر الماضي إلى 60 شخصا

أعلن محققون روس اليوم الجمعة، أن 60 شخصا لقوا حتفهم بسبب حريق مدمر نشب بمركز تسوق الشهر الماضي، مما يقلص حصيلة القتلى من 64 شخصا.

وجاء في بيان من لجنة التحقيقات إنه تم تعديل حصيلة القتلى في أعقاب تحليل شامل لرفات الضحايا.

وكان الحريق، الذي نشب بمركز "ونتر شيري مول" في مدينة كيميروفو السيبيرية وهي مركز رئيسي للصناعة والتعدين قد أدى إلى الاعلان عن حالة الحداد في البلاد.

وتعتقد السلطات أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي بعد أن تسربت المياه من ذوبان الجليد على السقف داخل الشبكة الكهربائية للمبنى.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن حوالي ثلثي الضحايا أطفال.

وكان مركز التسوق، الذي كان يضم مركزا ترفيهيا واسعا، مكتظا بالعائلات، عندما نشب الحريق مساء يوم أحد.