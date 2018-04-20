أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد فلسطيني رابع في مواجهات مع قوات الاحتلال، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل.

وشارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة في مسيرة العودة الرابعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، عقب جمعة «يوم الأرض»، والتي حملت اسم «جمعة الشهداء والأسرى».

ويقوم المتظاهرون بتوجيه طائرات ورقية ناحية جنود الاحتلال محملة برسائل وشعرات كتب فيها «عائدون»، «النصر لنا»، و«لن نستسلم»، وثبتوا على طائرات أخرى زجاجات حارقة، كما أشعلوا عددًا كبيرًا من إطارات الكاوتشوك في محاولة لحجب رؤية قناصة جيش الاحتلال لمنعهم من استهداف المتظاهرين، فيما تمكن مجموعة من الشبان من سحب السلك الشائك على الحدود الشرقية لغزة مع الأراضي المحتلة، وهو ما قابله جنود الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز الكثيف.