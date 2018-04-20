قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن روسيا تعرقل دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم الكيمائي بدوما السورية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت الماضي، ضربات عسكرية، استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في دمشق؛ وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة دوما، في السابع من أبريل الجاري، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت الاثنين الماضي، عن عدم تمكن خبرائها من الوصول إلى مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية.