شهيد فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد فلسطيني ثان اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في القطاع - في بيان مقتضب - إن الشهيد هو أحمد رشاد العثامنة 24 عاما، والذي أصيب برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة، وأضاف أن 40 مواطنا أصيبوا بإصابات مختلفة حتى الآن.

من جانبهم، قال شهود عيان إن المتظاهرين قاموا بتوجيه طائرات ورقية ناحية جنود الاحتلال محملة برسائل كتب فيها "عائدون "، "النصر لنا"، و"لن نستسلم" ، وثبتوا على طائرات أخرى زجاجات حارقة، كما أشعلوا عددا كبيرا من إطارات الكاوتشوك في محاولة لحجب رؤية قناصة جيش الاحتلال لمنعهم من استهداف المتظاهرين، فيما تمكن مجموعة من الشبان من سحب السلك الشائك على الحدود الشرقية لغزة مع الأراضي المحتلة، وهو ما قابله جنود الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز الكثيف.