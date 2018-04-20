إصابة أسرة كاملة بحروق نتيجة تسرب غاز بالمنوفية

أصيبت أسرة كاملة بحروق متفرقة بالجسم نتيحة اشتعال النيران بهم أثناء تحضير الطعام، بعد تسرب الغاز من اسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران بهم، ووقوع إصابات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز قويسنا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي، كل من "ص.ع.م.ا ربة منزل، ومصابة بحروق بالوجه والساعد الأيمن بنسبة 50%، و زوجها ا. ر ا. ا بالإنعاش مصاباً بحروق بالوجه والساعدين والساقين والظهر بنسبة 50% ، حفيدهما ا. م. ا.ر عامين مصاباً بحروق بالوجه والساعدين والساقين والظهر بنسبة 50%"، وجميعهم مقيمين بقويسنا.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الأولى بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب للغاز من الاسطوانة مما أدى إلى اشتعال النيران بهم، وحدوث إصاباتهم ونفيا الشبهة الجنائية.