1271 حملة تفتيشية للرقابة الصناعية على المصانع

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قامت مصلحة الرقابة الصناعية، بإجراء 1271 حملة تفتيشية على المصانع خلال الشهر الماضي، لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة.

كما قامت مصلحة الكيمياء بإجراء التحاليل المعملية لعدد 4175 عينة اختبار، وذلك بمعامل القاهرة بواقع 2132 عينة والاسكندرية 1728 عينة والسويس 218 عينة واسيوط 90 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 7 عينات.

وبحسب إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، فإنه تم إجراء 520 دراسة فنية متخصصة تضمنت 190 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و317 دراسة فنية ومتنوعة، و13 دراسة لمستلزمات الإنتاج.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 344 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 75 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل عدد 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيراً إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 275 استفساراً و143 شكوى.

ومن جهة أخرى أوضح مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، أن المصلحة قامت بإنتاج 1245 لتر حبر سري مستخدم في ختم اللحوم بالمجازر.

وتقوم مصلحة الكيمياء بدراسة تنفيذ شبكة ربط داخلية بين المعامل التابعة للمصلحة ومراكز خدمة العملاء كما قامت الهيئة بتقليل مدة تحليل العينات حتي اسبوع عمل واحد، لافتاً الى ان المصلحة تقوم خلال الفترة الحالية بتأهيل وتطوير معمل الميكروبيولوجي ومعمل الاغذية وربط كافة معامل الهيئة بشبكة الانترنت وتطوير نظام سرية وتأمين التقارير الصادرة عن معامل المصلحة بنظام الكيوكود واستخدام علامات تأمين ورموز لتأمين تقارير المصلحة لحمايتها من التلاعب.