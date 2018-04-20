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منظمة حقوقية في تونس: السلطات الإيطالية رحلت 200 مهاجر تونسي بطرق غير قانونية

تونس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 20 أبريل 2018 - 5:54 م | آخر تحديث : الجمعة 20 أبريل 2018 - 5:54 م

أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإيطالية رحلت قرابة 200 مهاجر تونسي كانوا وصلوا إيطاليا في 2017 بطرق غير شرعية.

وقال محامي عضو من الهيئة الحقوقية اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، إن عمليات ترحيل غير قانونية من قبل السلطات الإيطالية شملت قرابة 200 تونسي كما أن هناك آخرون في جزيرة لامبيدوزا مهددون بنفس المصير.

ووصل هؤلاء المهاجرون إلى إيطاليا من بين الآلاف الذين شاركوا في موجة الرحلات السرية انطلاقا من السواحل التونسية في 2017؛ حيث يقدر عددهم إجمالا بحسب السلطات التونسية بقرابة 5700 مهاجر سري.

كما أفاد المحامي بأن هناك حوالي 850 مفقودا من المهاجرين التونسيين الذين تقدمت عائلاتهم بشكاوي إلى المنظمة من أجل الكشف عن مصيرهم.


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