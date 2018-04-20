نسبة المشاركة الدولية تعرقل انتقال أزارو إلى ليستر سيتي

بات انتقال المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى، إلى نادى ليستر الإنجليزى مهددا بالفشل، بعدما استفسر النادى الإنجليزى عن إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



النادى الإنجليزى، أبدى استعداده لدفع 10 ملايين دولار كعرض مبدئى لإقناع الأهلى بالاستغناء عن خدمات هداف الدورى الموسم الحالى، على أن يكون العرض مرشحا للزيادة فى حالة موافقة الأهلى على المبدأ، إلا أنهم فوجئوا بعدم تحقيق أزارو أحد أهم الشروط التى ينبغى توافرها، وهى المشاركة فى 75 % من مباريات منتخب بلاده فى آخر موسمين، وهو الأمر الذى يفتقده أزارو.



وأمام ذلك، قرر النادى الإنجليزى تعليق المفاوضات مع أزارو، لحين انتهاء مونديال روسيا في يونيو المقبل، والوقوف على موقف أزارو من المشاركة مع منتخب المغرب، حيث إن مشاركته فى أى وقت خلال أى مباراة كفيل بتحقيق شرط الالتحاق إلى الدورى الإنجليزى، والتغاضى عن نسبة المشاركات.