كونتي يشيد بثنائية «جيرو» و موراتا في هجوم البلوز

مدح انطونيو كونتي مدرب تشيلسي، ثنائي هجوم فريقه الفارو موراتا واوليفييه جيرو في الفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي في الدوري الممتاز أمس الخميس وقال إن مشاركتهما معا ضد ساوثامبتون في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم واردة.



ولم يشرك كونتي لاعبه البلجيكي ايدن هازارد من البداية ربما لتفكيره في مباراة الأحد ورغم مشاركة مهاجمين وهو أمر غير معتاد أتى ذلك ثماره.



وأبلغ كونتي الصحفيين "لعبنا بروح رائعة وكانت لدينا رغبة كبيرة والدافع للقتال.



"اللعب ضد بيرنلي ليس سهلا لأنك لو منحته المساحة في الدفاع سيلجأ للتمريرات الطويلة ويصبح خطيرا في الفرص الثانية".



وأضاف المدرب الايطالي "المهاجمان (جيرو وموراتا) قاما بعمل رائع وقدما أداء مذهلا وتحركاتهما كانت رائعة بدون كرة وضغطا على دفاع بيرنلي وأجبراه على التمريرات الطويلة من منتصف ملعبه وهو ما جعله أقل خطورة".



وتابع مدرب يوفنتوس السابق "(كان من الرائع) مشاهدة جيرو وموراتا يلعبان بهذه الطريقة والانسجام والتفاهم بينهما وأيضا ضغطهما بدون كرة. مشاركتهما معا واردة يوم الأحد وفي المستقبل".



وقضى كل من موراتا وجيرو، الذي انضم لتشيلسي في يناير كانون الثاني، وقتا طويلا على مقاعد البدلاء هذا الموسم لكنهما تسببا في الكثير من المشاكل لجيمس تاركوفسكي وكيفن لونج مدافعي بيرنلي.



وقال كونتي "هذا الحل اجربه للمرة الأولى بمشاركة مهاجمين لكني حصلت على رد منهما وفي المستقبل ربما يكون حلا جيدا. اللاعبان أظهرا هذه الرغبة والدافع للتضحية من أجل الفريق".



وأهدر موراتا فرصة واضحة من وضع انفراد بنيك بوب حارس بيرنلي عندما أطاح بالكرة خارج المرمى وأشار كونتي إلى أن قراره باستبدال المهاجم الاسباني كان لرغبته في إشراك هازارد في الجزء الأخير من المباراة.



رغم أن ساوثامبتون متعثر في منطقة الهبوط قلب تشيلسي تأخره أمامه إلى فوز 3-2 في الدوري يوم السبت وقال كونتي إن من الخطأ النظر إلى المباراة باستاد ويمبلي بأنها سهلة.



وأضاف "أسمع أننا بلغنا النهائي بالفعل لكن لو تتذكرون وأنا اتذكر جيدا كنا متأخرين 2-صفر ضد ساوثامبتون ولعبنا بشكل سيء للغاية. يجب أن ننتبه ونلعب بالرغبة المناسبة وهي أننا نريد بلوغ النهائي مرة أخرى. سيكون أمرا رائعا لنا وللجماهير".