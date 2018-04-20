نتنياهو: الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تهديد من جانب إيران

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، إن الجيش لإسرائيلي مستعد لأي تهديد من قبل إيران ، متعهدا بمحاربة كل من يحاول إلحاق الأذى بإسرائيل .

جاء تصريح نتنياهو في الوقت الذي عقدت فيه الحكومة اجتماعا احتفاليا خاصا في قاعة الاستقلال في تل أبيب بمناسبة عيد تأسيس إسرائيل السبعين،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف:"نسمع التهديدات من إيران. مقاتلو الجيش وفروع الأمن مستعدون لأي تطور .سنقاتل كل من يحاول ايذاءنا".

وتابع "لن يردعنا الثمن الذين سندفعه، وسوف نجعل من يريدون قتلنا يدفعون ثمنا باهظا".

هددت إيران إسرائيل بالرد على قصفها مطار التيفور العسكري السوري في وقت سابق من الشهر الجاري، الذي تسبب في مقتل سبعة إيرانيين.

وأكدت روسيا وسوريا أن إسرائيل هي من قصف المطار. ولم تعلق إسرائيل على هذا الاتهام.