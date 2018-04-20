قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر اجتازت الفترة العصيبة في الإصلاح الاقتصادي بشكل سريع، متابعة أن الفترة المقبلة ستكون حصادًا لإجراءات هذا الإصلاح بشهادة العالم وليس الحكومة المصرية فقط.

وأضافت «فهمي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في معدلات النمو والتنمية وسيكون هناك انفراجة ملموسة لمحدودي الدخل، وذلك وفقًا لمؤشرات عملية التنمية التي وصفتها بالواضحة.

وتابعت أن هناك طفرة في النمو رغم تحديات الأمن الغذائي والتكدس السكاني، لافتة إلى تخفيض وزارة التموين أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان استعدادًا له وحرصًا منها على ثبات الأسعار خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن المشروعات القومية التي تتبناها الدولة ستخلق فرص عمل جديدة للشباب، متابعة أن الانفراجة التي سيشعر بها المواطن قريبًا ستكون وطيدة الصلة بالمشروعات السكنية وأزمة المرور والأمن الغذائي واستقرار الأسعار والمعاشات.