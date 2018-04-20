سحر نصر تلتقي مستثمري غرفة التجارة الأمريكية

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة في الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم الجمعة، أن الوزيرة استعرضت ما تم أنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، إن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الأمريكية إلى الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.

وأشادت الوزيرة، بقيام عدد من الشركات الأمريكية في توسيع نشاطها في مصر وضخ استثمارات جديدة مثل شركات مارس، وجنرال إليكتريك، وهانيويل، وكيلوجز.

وخلال اللقاء، اعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاعمال خلال الفترة الماضية.

وقد عقدت الوزيرة عدة اجتماعات على هامش اللقاء مع عدد من الشركات، حيث أعرب سامى رزق، رئيس شركة ميراسكو، خلال اللقاء عن رغبة شركته في الاستثمار فى مصر، والاستفادة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها الحكومة المصرية.

وأوضح هشام فهمي، ممثل غرفة التجارة الأمريكية، أنه زار مركز خدمات المستثمرين في مصر، مشيدا بما يتضمنه المركز الجديد من خدمات تسهل عمل المستثمرين.