تكريم أحمد بدير وأحمد كمال وفوز «كلهم أبنائى» بالمركز الأول لمواسم نجوم المسرح الجامعى

-خالد جلال: العرض الفائز يلتحق بالدفعة الرابعة لمركز الإبداع الفنى ومشاركة جامعة سيناء تؤكد دور القوة الناعمة فى مواجهة الإرهاب



اسدل الستار على الدورة الثالثة لمهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعى، والتى تحمل اسم الفنانة الراحلة فاطمة على، حيث أقيم حفل الختام امس الأول بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

شهد الحفل تكريم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ورئيس ومؤسس مواسم نجوم المسرح الجامعى، والدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان أحمد بدير الذى تخرج فى مسرح جامعة عين شمس، والفنان القدير أحمد كمال مسرح جامعة القاهرة وكذلك المخرج محسن حلمى.

وأعلن الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومى وعضو لجنة التحكيم، عن الفائزين بجوائز الدورة الثالثة لمواسم نجوم المسرح الجامعى، حيث فاز العرض المسرحى «كلهم أبنائى» لجامعة عين شمس بالمركز الأول وحصد العرض المسرحى لجامعة القاهرة «جريمة فى جزيرة الماعز» المركز الثانى، فيما فاز العرض المسرحى «الزيارة» لكلية الهندسة والإعلام جامعة سيناء بالمركز الثالث.

فيما ذهبت جائزة أفضل مخرج والتى قدمها المخرج هانى عفيفى، مناصفة بين كل من إسماعيل إبراهيم عن عرض «جزيرة الماعز»، ونور محمد عبدالله عن عرض «كلهم ابنائى»، وجائزة أفضل ممثل وقدمتها الفنانة سلوى محمد على، مناصفة بين كل من عبدالبارى سعد عن عرض «حديقة الحيوان»، أحمد أبوزيد عن عرض «يوم من زماننا»، وجائزة أفضل ممثلة والتى قدمها الفنان أحمد بدير، مناصفة بين كل من هبة الكومى ومى زويد عن عرض «جزيرة الماعز».

كما حصل على شهادات تقدير لكل عناصر العملية المسرحية كل من: محمد صلاح، وأحمد محمد بيلا عن عرض «يوم من زماننا»، والطالبة نسمة عادل عن عرض «الحادثة»، والطالب محمد عبدالله والطالب أسامة مهنا عن عرض «اسكوريال»، والطالبة مى وائل والطالب محمد علاء عن عرض «كلهم ابنائى»، والطالبة آلاء كرامة عن عرض «الزيارة»، والطالبة جهاد أحمد عن عرض «الحادثة»، والطالبة ياسمين سراج عن عرض «ما رواء الستار»، ومصمم الديكور الطالب محمد حسنى والمخرج أحمد جمعة عن عرض «الزيارة»، والطالب محمد عبدالستار والطالبة سارة اطميان عن عرض «يوم من زماننا».

أما جائزة مسابقة تصميم الأزياء والتى قدمتها مصممة الأزياء نعيمة عجمى، ففازت بها الفنانة هاجر كمال عن عرضى «اسكوريال، ويوم من زماننا».

وجائزة أفضل ديكور وقدمها المهندس محمد الغرباوى، فقد جاءت مناصفة بين كل من أمانى حافظ عن عرض «كلهم ابنائى»، محمود صلاح عن عرض «يوم من زماننا».

وأعرب المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ورئيس ومؤسس مواسم نجوم المسرح الجامعى عن سعادته بالمكرمين والفائزين بتلك الجوائز.

وقال: إن مواسم نجوم المسرح فى تزايد دائم بمشاركة جامعات جديدة مُضافة إلى الدورات السابقة، حيث شهدت هذه الدورة مشاركة جامعة سيناء برغم كل ما تعانيه هذه المنطقة من قوة الإرهاب إلا أنهم أصروا وحرصوا على الحضور مؤكدين أن القوة الناعمة المتمثلة فى الفنون قادرة على مواجهة الإرهاب.

كما أعلن جلال خلال الحفل: أن العرض الفائز بالمركز الأول سوف يلتحق بالدفعة الرابعة لمركز الإبداع الفنى، بالإضافة إلى عرض العروض المسرحية الحاصلة على المراكز الأولى بجميع مراكز الإبداع خلال شهر رمضان المُقبل، وذلك بقرار من الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

فيما قال الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومى: إن لجنة المشاهدة بدأت عملها فى العروض المشاركة فى الدورة الثالثة لمواسم نجوم المسرح منذ اول أبريل لمشاهدة 9 عروض مشاركة لمجموعة من الجامعات المصرية وهى جامعة سيناء، والمنصورة، والقاهرة، وعين شمس، والمستقبل، وتفاجأت اللجنة بالمستوى الجيد لهذه العروض وهذا يؤكد على عظمة الإبداع».

وأشار إسماعيل: هناك مجموعة من التوصيات والتى خرجت بها اللجنة وهى انه لابد من إعداد ورش تدريب على إتقان اللغة العربية لانه مازالت مذبحة اللغة العربية قائمة وممتدة فى أغلب عروض الجامعات، وثانيا لابد من الالتزام بالمصطلحات الصحيحة لعناصر العرض المسرحى لانه لوحظ استخدام بعض المصطلحات الخاطئة لعناصر العرض المسرحى منها الدراماتورج، كتابة، وأيضا رؤية وإخراج.

حضر الحفل أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الناقد عاطف النمر، ويوسف إسماعيل مدير المسرح القومى، والفنانة سلوى محمد على، ومصممة الأزياء نعيمة عجمى، ومهندس الديكور محمد الغرباوى، والمخرج هانى عفيفى، بالإضافة إلى أعضاء لجنة المشاهدة.