كومي: بوتين تباهى أمام ترامب بأن روسيا بها «أجمل صائدات للرجال»

نُشرت نسخ من مذكرات جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، على الإنترنت مساء الخميس.



وكشفت المذكرات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاخر على ما يبدو أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات مرة بأن بلاده بها "أجمل صائدات للرجال في العالم".



ولم يذكر كومي متى قال بوتين لترامب تلك العبارة.



وتوثق المذكرات اجتماعات كومي والمكالمات الهاتفية مع ترامب قبل إقالته في مايو، ويعتقد أنها ستكون أساسية في التحقيق حول ما إذا كان الرئيس قد حاول عرقلة تحقيق في التواطؤ المحتمل بين فريق حملته وروسيا.



ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية نسخًا منقحة، أزيلت منها المعلومات السرية، عبر الإنترنت بعد أن سلمتها وزارة العدل إلى الكونجرس، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت متأخر من يوم الخميس.



وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال فيها إن مذكرات كومي "تظهر بوضوح أنه لا تواطؤ (مع روسيا) ولا عرقلة (للعدالة)".



وأضاف أن كومي "قام أيضا بتسريب معلومات سرية. هل ستستمر الملاحقة".