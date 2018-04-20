مارادونا يقترب مع الفجيرة من العودة لدوري المحترفين الإماراتي

أصبح فريق الفجيرة الذي يتولى تدريبه الأسطورة الكروية الارجنتيني دييجو مارادونا على بعد خطوة واحدة من التأهل لدوري المحترفين الإماراتي(دوري الخليج العربي) بعد الفوز اليوم الجمعة على فريق الحمرية 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

ويتعين على الفجيرة الفوز في الجولة الأخيرة الاسبوع القادم على فريق خورفكان، بأي نتيجة لكي يضمن التأهل مهما كانت نتيجة الفريق المنافس له، وهو اتحاد كلباء على المركز الثاني، وذلك بعد ضمان فريق بني ياس العودة لدوري المحترفين من الجولة الماضية.

وجاءت مباراة الفجيرة مع الحمرية اليوم في غاية الصعوبة والندية حيث تقدم الفجيرة بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد خلفان، ونجح صاحب الأرض في تحقيق التعادل في الدقيقة 34 عن طريق البرازيلي ماركوس سيلو، وفي الدقيقة 36 أضاف الحمرية الهدف الثاني عن طريق المغربي كامل شافني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الحمرية 2 / 1.

وبدأ لاعبو الفجيرة الشوط الثاني بمنتهى الحماس والرغبة في التغيير، وكان لهم ما أرادوا عندما سجل الارجنتيني دانيلو كاراندو هدفين في الدقيقتين 65 و84، ليحقق فريق الفجيرة الفوز 3 / 2.

ورفع الفجيرة رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة وتوقف الحمرية عند 33 نقطة محتلا المركز الرابع.

وعبر يوسف عبدالله مدير الكرة بالفجيرة عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار، حيث قال :"كانت بمثابة مباراة الموسم، وكنا نعتبرها لقاء حياة أو موت، لذلك عانينا كثيرا بسبب الضغوط التي كانت كبيرة على اللاعبين وتحدثنا بنوع من القسوة مع اللاعبين بين شوطي المباراة؛ لأننا كنا نعتبرها مباراة العودة إلى دوري المحترفين، وبالفعل لم يخيب لاعبو الفريق الظن فيهم وحققنا انتصارا مهما مع أسطورة الكرة مارادونا الذي نبحث ونخطط معا للعودة للمحترفين".