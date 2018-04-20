«خطة النواب»: 27 مليار جنيه زيادة في بند الأجور بالموازنة الجديدة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أجور الموظفين في الموازنة الحالية تبلغ 240 مليار جنيه، بينما ارتفعت في الموازنة الجديدة إلى 267 مليار جنيه، مشيرًا إلى وجود علاوات للموظفين تختلف من شخص لآخر.



وأضاف «عمر»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الخميس، أن مرتبات المواطنين ستزيد، لأنه مع نهاية العام الجاري ستتوقف مصر نهائيًا عن استيراد الغاز، وسيتم توفير 250 مليون دولارًا شهريًا من الغاز، مستطردًا أنه في عام 2019 ستتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز.



وتابع أن صناديق المعاشات لا تكفي أصحابها، وهو ما يدفع الدولة إلى المساهمة بمبلغ للمعاشات كل عام لسد الفجوة بين تكلفة المعاشات وما هو موجود في الصناديق.



وأوضح أن الوزراء يتقاضون 32 ألف جنيه حاليًا في صورة بدلات، لكن مشروع القانون الخاص بزيادة مرتبات الوزراء سيحوّل هذا المبلغ إلى مرتب في ظل قانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزراء لا يعرض لأول مرة على البرلمان، لكن الحكومة تقدمت به العام الماضي وتم تأجليه.



يُذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسته، الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.





