21% زيادة فى الصادرات المصرية للسوق الأوروبي خلال العام الماضي

ارتفعت الصادرات السلعية المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 21%، لتصل قيمتها إلى نحو 8.1 مليار يورو، مقابل 6.7 مليار يورو خلال عام 2016، وفقا لما أعلنه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وبحسب قابيل، فإن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية لهذه الأسواق ساهم فى نمو حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي ليبلغ نحو 28 مليار يورو مقابل 27.3 مليار يورو خلال عام 2016.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري ببروكسل، حول تطور حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

وأضاف قابيل، أن الاتحاد الأوروبي يمثل سوق التصدير الأهم لمصر ويستحوذ على نسبة 22.7% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانبه، قال احمد عنتر وكيل اول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري، إن المكاتب التجارية فى دول الاتحاد الأوروبي قامت خلال العام الماضي بالترويج للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى الدول المعتمدين لديها، وإتاحة العديد من الفرص التصديرية والدراسات التسويقية للشركات المصرية، بالإضافة إلى الإعداد لبعثات المشترين الأجانب لمصر، والبعثات التجارية والترويجية المصرية للخارج.

وأشار عنتر إلى أن أهم دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر خلال العام الماضي، تضمنت إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا، مضيفان بنود الصادرات المصرية التى حققت زيادة خلال عام 2017 إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، تشمل الحديد والألومنيوم ومنتجاتهما والأسمدة والسلع الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والبلاستيك ومنتجاته ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية.