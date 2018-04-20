قال المطرب اللبناني، وائل جسار، إنه يغني «الطرب والرومانسي»، لكنه يتمنى أن يكرر تجربة الإنشاد الديني مرة أخرى، وذلك على خلفية غنائه «في حضرة المحبوب».



وأضاف «جسار»، خلال لقائه ببرنامج «عايشة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الخميس، أنه يشعر بتزايد نجوميته وشعبيته في مصر والمغرب، مشيرًا إلى تقصيره في الأغنية اللبنانية، حسب تعبيره.



وتابع أن تقصيره في الأغنية اللبنانية أثر سلبًا على الانتشار في بلده الأم «لبنان»، معقبًا: «أنا أعتز بلبنانيتي، وهذا التقصير كان حاجزًا بيننا، لكن حينما قدمت الأغنية اللبنانية برهن اللبنانيون حبهم لوائل جسار».



وعن تعليقه على ما قالته المذيعة التونسية «عائشة» بشأن وجود حزن وشجن في أغنياته، استطرد: «لا يوجد أحد منا لم يمر بوجع معين في الحياة، وهو عبارة عن طبقات، هناك عند كل شخص فترة حزن تؤثر، ولكن علينا أن نتعلم منها، هذ الحزن يقويني».



