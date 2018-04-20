خلل فني يعطل المواقع الإلكترونية لحكومة الأردن

توقفت عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية الحكومية الأردنية على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الجمعة، عن العمل جراء خلل فني.

وقال مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الأردني المهندس بهاء الدين الخصاونة، في تصريح اليوم، إن سبب العطل غير معروف إلى الآن، لافتا إلى أن الجهات المختصة تعمل على إصلاح العطل.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن من بين المواقع التي توقفت عن العمل: موقع رئاسة الوزراء ووزارات العمل والداخلية والخارجية ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضريبة الدخل وهيئة الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وأمانة عمان والأحوال المدنية والجوازات، وغيرها.