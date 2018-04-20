صالح جمعة يغيب عن تدريبات الفيصلي السعودي لليوم الثاني على التوالي

غاب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي لليوم الثاني على التوالي، عن تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الجمعة.



وكان فوك رازويتش المدير الفني للفيصلي قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة ايام، بعد التعادل مع الشباب 2/2 يوم 12 من الشهر الجاري في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.



وانتظم لاعبو الفريق في التدريبات أمس، إلا صالح جمعة الذي غاب عن هذا المران ثم عاد وغاب مرة أخرى اليوم الجمعة، معللا ذلك بظروف تأخير تصريح السفر الخاص به.



ويستعد الفيصلي لمواجهة فريق اتحاد جدة في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.