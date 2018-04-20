«اتصالات النواب»: إصدار قانون «الجرائم الإلكترونية» الشهر المقبل

قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى الأخطار المترتبة على الألعاب الإلكترونية الخطيرة.



وأضاف عضو «اتصالات النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن هذه الألعاب تشكل خطورة على الأطفال وتؤثر في سلوكياتهم، متابعًا أن اللجنة قد أجرت دراسة توصلت فيها إلى أن هناك أكثر من 500 ألف طفل من سن 9 سنوات حتى 18 عامًا، قاموا بتحميل هذه النوعية من الألعاب على هواتفهم المحمولة على مدار الـ4 شهور الماضية.



ووصف لعبة «جنية النار» بأنها شديدة الخطورة لأنها تستخدم أدوات المطبخ، وتحظى على التفاف كبير من قبل الأطفال حولها، فقد حصلت على أكثر من 200 ألف تحميل، ذلك بالإضافة إلى لعبتي «مريم» و«باندا».



وأشاد بدور الإعلام المصري في توعية المواطنين بخطورة هذه الألعاب، مشيرًا إلى إصدار اللجنة بيانًا تحذر فيه الأسر من إقبال أطفالهم على ذلك.



وذكر أنه من حق الدولة أن تأخذ أي خطوة في هذا الصدد، لكون ذلك يتعلق بالحفاظ على أمنها القومي، لافتًا إلى عزم البرلمان إصدار قانون «التجارة الإلكترونية»، الفترة المقبلة.



