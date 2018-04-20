في اليوم العالمي للكتاب، تحتفل «دار الشروق»، برئاسة المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس الإدارة، في الساعة السابعة من مساء الإثنين المقبل، بافتتاح فرع جديد من سلسلة مكتبات الشروق، بمقر المكتبة في شارع عبد الحميد لطفى، متفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز، في حي المهندسين.

وكان إبراهيم المعلم، نشر مجموعة صور للمكتبة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» قائلًا: «مكتبة جديدة من مكتبات الشــروق في المهندسين.. كلنا أمل أن ننال رضا القرّاء».

ويعد فرع مكتبة الشروق بالمهندسين، هو الفرع السابع من سلسلة "مكتبات الشروق"، بعد فروعها بكل من: «طلعت حرب، سيتي ستارز، داندي مول، أمريكانا بلازا، فيستيفال سيتي، مول مصر».

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