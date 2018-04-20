محمد عادل: «وداد سمارة» يملك خبرات كبيرة

قال محمد عادل المدرب العام لفريق النادي الأهلي لكرة اليد رجال إن مباراة وداد سمارة المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لليد مواجهة قوية وتكرار لسيناريو الموسم الماضي، خاصة أن الفريق المغربي يملك خبرات اللعب في البطولات الإفريقية.

وأشار إلى إن الجهاز الفني للأهلي سيتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية والاحترام للمنافس، وسيضع الخطة المناسبة خاصة أن وداد سمارة يضم بين صفوفه العديد من لاعبي المنتخب المغربي، إلى جانب الاستعانة بمحترف من الكونغو خلال البطولة.

وأضح عادل أن هناك حالة تركيز شديدة داخل معسكر الفريق ورغبة كبيرة في الفوز بلقب البطولة الذي يضمن المنافسة على كأس السوبر في الموسم المقبل.

ويلتقي الأهلي مع «وداد سمارة» في الدور نصف النهائي يوم السبت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.