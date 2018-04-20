وزير البترول: 75% من احتياطيات مصر البترولية غاز الطبيعى

* مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018.

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الغاز الطبيعي يمثل نسبة أكثر من 75%، من إجمالي احتياطيات مصر البترولية، و25% للزيت الخام مما يجعله مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى، وفقا لبيان الوزارة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي، للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز برئاسة ديفيد كارول رئيس الاتحاد والذى نظمته جمعية الغاز المصرية عضو الاتحاد الدولي للغاز.

وبحسب الملا، فإن قطاع البترول شهد العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة وتمكن من التغلب على التحديات التي واجهته بخطة استراتيجية تضمن أمن الطاقة، والإمدادات للطلب المحلي، وتحقيق الاستدامة عن طريق تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية، ولتنفيذ هذه الإجراءات تبنى القطاع سياسة إصلاحية شاملة تتضمن تعديل بعض بنود الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب والبدء في إصلاح منظومة دعم الطاقة.

وأضاف الوزير، أن قطاع البترول تمكن من تقليل الفجوة بين العرض والطلب من خلال وضع 4 مشروعات غازية كبرى على الإنتاج خلال عام واحد، وهي حقول ظهر وأتول ونورس وغرب دلتا النيل (شمال الإسكندرية) بإنتاج مشترك حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً وأن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة البترول قد نجحت في التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات مصر المختلفة حيث تمكن قطاع البترول من الإسراع في معدلات التوصيل خاصة للمناطق الأكثر احتياجاً تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية حيث تم توصيل الغاز لـ 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط بنسبة 30% من اجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها منذ بدء نشاط التوصيل وهو ما يعد رقم قياسى آخر.

وبحسب الملا، فإنه قد تم بتشكيل لجنة حكومية من كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق هدف تحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بالإضافة إلى العمل على إبرام عدة اتفاقيات مع الدول المجاورة بالمنطقة، بالإضافة إلى الأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمتوسط ودعم التعاون المشترك.

ومن جانبه أشاد رئيس الاتحاد الدولى للغاز بما شهدته صناعة الغاز في مصر من تطورات إيجابية وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر اشراقاً، مشيراً إلى أن النجاح الذى تحقق في حقل ظهر من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة يعد دليلاً قاطعاً على قدرة مصر على النجاح في تنفيذ المشروعات البترولية الضخمة بكفاءة عالية وفى فترات زمنية قياسية ، ووجه الدعوة للملا لحضور النسخة الـ 27 من مؤتمر الغاز العالمى الذى سيعقد بواشنطن خلال الفترة من 25-29 يونيو المقبل.