وفاة الدي جي السويدي «أفيتشي» عن 28 عاما

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن منسق الموسيقى "دي جي" السويدي وأحد صناع موسيقى الـ"هاوس" أفيتشي، توفي عن عمر ناهز 28 عاما.

وذكرت النسخة الإلكترونية لصحيفة "داجنز نيهيتير" اليومية الصادرة بستوكهولم أن الفنان الذي اشتهر بموسيقاه الناجحة مثل "ليفيلز" و"ويك مي أب" عثر عليه ميتا في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الجمعة.

وكان أفيتشي، الذي حمل اسم تيم بيرجلينج عند ولادته، توقف عن السفر في جولات موسيقية منذ عام 2016 وعمل منتجا.

وقالت المتحدثة باسم أفيتشي، إيبا ليندكفيست، إن عائلة بيرجلينج تشعر "بحزن بالغ" وطالبت بالحصول على الخصوصية خلال هذه الأوقات العصيبة، حسبما أفادت داجينز نيهيتير.

وسبق للمنسق الموسيقي التعاون مع مادونا وفرقة كولدبلاي وايكليف جون وروبي ويليامز، إلى جانب فنانين آخرين.