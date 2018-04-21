الجونة يتسلح بالناشئين بعد العودة للممتاز

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يدرس مسؤولو نادي الجونة الاعتماد على مجموعة من الناشئين لدعم الفريق الأول بعدما نجح في العودة إلي بطولة الدوري الممتاز.

ويراهن مجلس إدارة النادي علي تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب خلال الموسم المقبل، بعدما أفرز قطاع الناشئين مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات العالية .

ونجح فريق الجونة مواليد 2000 في الوصول للمباراة النهائيه في دوري المرحلة السنية وأسهم في تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول .

ويرشح قطاع الناشئين بالنادي عدد من المواهب الجيدة للمشاركة مع الفريق الأول أبرزهم مازن جيوشي وعبدالرحمن يحيى "بودة"، من فريق 2001