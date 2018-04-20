Mbc تطلق برنامج مواهب خاليا من المنافسة

• تجارب أداء Little Big Shots تنطلق اليوم فى القاهرة وتنتقل للإسكندرية الثلاثاء المقبل

أعلنت قنوات mbc أن تجارب أداء النسخة العربية من البرنامج العالمى الشهير Little Big Shots ستنطلق فى القاهرة والإسكندرية تباعا بداية من غد الجمعة، وذلك بعد انتهاء التجارب فى كل من الكويت ودبى والمملكة العربية السعودية والأردن.

وحسبما كشفت «mbc» يمزج البرنامج بين الجانبين الحوارى والاستعراضى من جهة، والأجواء الكوميدية اللطيفة والبعيدة عن حماسة التنافس وصخبه من جهة أخرى، وفى كل حلقة يلعب الأطفال المشاركون دور النجومية المطلقة لمرة واحدة، ضمن برنامج لا تعتمد هيكليته على مبدأ الربح والخسارة، أو المنافسة والتصفيات، أو التحديات من أى نوع.

ويستقبل فريق البرنامج الذى وصل القاهرة قبل يومين مواهب الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 13 سنة بداية من اليوم لمدة ثلاثة أيام على مسرح «برج سما» فى القاهرة بالقرب من المعادى، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء.

أما المحطة الثانية فستكون «فندق هيلتون جرين بلازا» بالإسكندرية، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 إبريل بين الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء.

ويقول المنتج التنفيذى للبرنامج حسين جابر إن البرنامج ليس لديه أى صيغة تنافسية بمعنى المنافسة والتصفيات من أى نوع، وإنما يحتفل البرنامج بالأطفال الموهوبين، بحيث يكون جميع المشاركين أبطالا، فهم صناع الحدث فى كل حلقة.

وكشف «جابر» عن أن فريق البرنامج كان متخوفا فى بداية الجولة من أن يظن بعض الناس أن Little Big Shots هو برنامج آخر لمواهب الغناء والرقص فقط، ولكن فى الحقيقة تخطت مواهب الأطفال الذين تقدموا لتجارب الأداء فى المدن والعواصم العربية التى زارها فريق البرنامج حتى الآن جميع التوقعات، فهى متنوعة ولا تنحصر ضمن فئات أدبية أو فنية أو علمية معينة.

وأوضح «جابر» أن هناك طفلة عمرها 4 سنوات تحضر الكعك من مختلف الأنواع، وأخرى تتقن فن الخطابة، والكثير من الأطفال استعرضوا مواهب رياضية وعلمية وفنية وتشكيلية وموسيقية وغيرها، فأحدهم مثلا هو مخترعٌ صغير يحول ما يجده فى المنزل إلى أدوات كهربائية، وأخرى عمرها 4 سنوات تعزفُ الموسيقى معصوبة العينين.

يذكر أن Little Big Shots يفتح باب المشاركة لعدد كبير من الأطفال الموهوبين، وأصحاب الحضور المتميز والشخصيات الطفولية اللافتة ضمن فئات متنوعة جدا تناهز الخمسين فئة، من الرقص بأنواعه والغناء والمواهب الأدبية والرياضية والعلمية وغيرها.