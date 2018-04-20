جاتوزو: التأهل للدوري الأوروبي هدفنا الأن

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أكد إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان الإيطالي أن التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل هذا مايهم الفريق الأن.

وقال جاتوزو في تصريحات الخاصة بمباراة فريقه أمام بينيفينتو أدلى بها اليوم الجمعة بعد انتهاء التدريبات إن لابديل إلا الفوز على بينيفينتو وعلي الفريق أن يلعب بعقلية صحيحة للفوز بنقاط المباراة.

وأكمل:" نجتاج أن اللعب بحزم وعزيمه غدًا لتحقيق الفوز في المباراة والاقتراب من حسم مقعد للتأهل إلى اليوروبا ليج الموسم المقبل".

واوضح:" بينيفينتو تحت قيادة روبيرتو دي زيربي يقدم أداء رائع في الدوري الإيطالي هذا الموسم وأنه يحب لعب كرة قدم هجومية ويمتلك أفكار رائعة وأحاول دائمًا سرقة شئ منه".

ويستعد فريق ميلان لمواجهة بينفينتو ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإيطالي والتي ستُقام غدًا السبت على ملعب سان سيرو.

ويحتل الميلان المركز السادس برصيد54 نقطة فبما يحتل بينفينتو المركز الأخيربرصيد 14 نقطة.