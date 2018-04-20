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الداخلية العراقية: العثور على 23 صاروخا محلي الصنع من مخلفات «داعش» في الموصل

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 أبريل 2018 - 6:49 م | آخر تحديث : الجمعة 20 أبريل 2018 - 6:49 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، العثور على 23 صاروخًا محلي الصنع من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية : "فوج طوارئ الشرطة الرابع في نينوى عثر على 23 صاروخًا محلي الصنع من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الداخلية أنه تم العثور عليها في منطقة حي الشفاء في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 10 يوليو 2017 بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابي بالكامل.


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