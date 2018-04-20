فاجىء اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد القاهرة (محطة رمسيس)، في منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على استحداث الخطط الأمنية.



ووجه مدير شرطة النقل والمواصلات بمداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطات وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي بكل حزم وحسم وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.



وأمر بتكثيف الخدمات الأمنية بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق إحكام الإجراءات التأمينية، مؤكدًا على حسن معاملة الجمهور واليقظة التامة، ونبه بضرورة ارتداء الصديري الواقي وإتخاذ كافة التدابير الأمنية.