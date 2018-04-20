بوتين لـ«ترامب»: لدينا أجمل صائدات رجال في العالم

-المدير السابق لـ«إف بى آى»: الرئيس الأمريكى يشكل تهديدا كبيرا لدولة القانون

اعتبر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف بى آى» جيمس كومى، أمس الأول، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يشكل تهديدا كبيرا لدولة القانون، ملمحا إلى أن أعضاء الحزب الجمهورى فى الكونجرس متواطئون معه فى سلوكه.

وقال كومى، الذى أُقيل من منصبه فى مايو 2017، فى مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: «ينبغى التيقظ فى كل لحظة بهذا الصدد رغم أن القانون فى الولايات المتحدة صامد ومتين حاليا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

فى غضون ذلك، قال كومى، فى مذكرات تسرد محادثاته مع ترامب العام الماضى إن ترامب تحدث مرارا عن قلقه من مزاعم مشينة فى ملف للمخابرات والحاجة لضمان الولاء واستبعاد من يقومون بتسريب أى معلومات.

ويقوم كومى منذ أسبوع بالترويج لكتابه «ولاء أعلى.. الحقيقة والأكاذيب والقيادة» الذى صدر الثلاثاء ويتصدر المبيعات على موقع «أمازون».

وتتضمن المذكرات التى أطلعت عليها وكالة «رويترز» ملاحظات على اجتماع فى برج ترامب فى نيويورك فى يناير 2017 قبل وقت قصير من تنصيب ترامب. وتحدث كومى خلال هذا الاجتماع بمفرده مع الرئيس عن الملف الذى يشمل تفاصيل عن لقاءات مزعومة بين ترامب وعاهرات فى موسكو عام 2013.

ونُشرت نسخ من مذكرات كومى، على الإنترنت مساء أمس الأول. وكشفت المذكرات أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تفاخر على ما يبدو أمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ذات مرة بأن بلاده بها «أجمل صائدات للرجال فى العالم». ولم يذكر كومى متى قال بوتين لترامب تلك العبارة.